Guardiola torna sul trono della Premier League: "La vittoria più dura di tutte"

È arrivato senza giocare il settimo titolo nazionale per il Manchester City. Il k.o. patito dai rivali dello United contro il Leicester ha infatti sancito l’aritmetico successo della banda di Pep Guardiola, arrivato a quota 31 trofei in carriera da allenatore e a 10 sulla panchina dei Citizens.

Speciale come tutte le vittorie conquistate in passato, quella odierna però per l’allenatore di Santpedor, considerati il periodo e il peso dei rivali, ha forse una valenza maggiore delle altre.

“È stata la Premier League più dura di tutte” ha infatti sottolineato Guardiola dopo il fischio finale del match all’Old Trafford.

“Ricorderemo per sempre questo titolo per come l’abbiamo vinto. Sono molto orgoglioso di questo gruppo di calciatori, sono molto speciali. Con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, hanno avuto una continuità incredibile. Questo trionfo è anche di ogni membro dello staff tecnico, che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per assicurarsi che ai giocatori non mancasse nulla”.

“La Premier League”, ha concluso infine un felicissimo Guardiola, “è il titolo più importante per noi. Si gioca ogni tre giorni, devi dimostrare di essere il migliore ogni settimana se vuoi vincere questa competizione”.

OMNISPORT | 11-05-2021 22:47