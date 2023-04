Guerra russo-ucraina: perde la vita il ciclista Konstantin Deneka

L'atleta ucraino ucciso dalle conseguenze di una ferita da schegge. Aveva compiuto 40 anni lo scorso 12 marzo ed è stato a lungo tempo leader della Citroen Team

Il campione ucraino di ciclismo Konstantin Deneka ha pero la vita, all’età di 40 anni, nel conflitto con la Russia a Bakhmut. Lo ha scritto su Facebook la Commissione parlamentare sport citata da Ukrainska Pravda.

Ciclismo: perde la vita in guerra l’ucraino Deneka

Konstantin Deneka, nella fattispecie, prestava servizio in una delle unità speciali della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo le informazioni provenienti nelle ultime ore da Kiev. La morte dell’atleta risalirebbe però allo scorso venerdì 31 marzo, nell’area di Bakhmut per le conseguenze di una ferita da schegge. Deneka aveva compiuto 40 anni proprio lo scorso 12 marzo.

Deneka morto in guerra per le conseguenze di una ferita da schegge

Ecco, qui di seguito , quanto si legge nella nota stampa diramata dalle Commissione parlamentare Sport:

“Konstantin Deneka è stato a lungo tempo leader della Citroen Team, con cui ha vinto decine di gare ciclistiche in tutta l’Ucraina. A settembre, ‘Kostya’ è venuto a Bucha per sostenere i partecipanti a una gara ciclistica in occasione della Giornata della città”.

Morte di Deneka avvenuta nei pressi di Bakhmut

Nel frattempo, l’esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, nell’Ucraina orientale, tuttavia sta subendo perdite “significative“: lo scrive, nel suo ultimo report il “think tank statunitense” Isw (acronimo di Institute for the Study of War). Come riportatao anche dall’Ansa, “i filmati geolocalizzati pubblicati il 9 e il 10 aprile mostrano che le forze militari russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 chilometri a ovest di Bakhmut), nel sud-ovest e a nord, a 15 chilometri dalla città“.