Guerra Ucraina, Paulo Fonseca choc: "Spero non cada un'altra bomba"

Anche l’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sta vivendo in queste ore in prima persona il dramma dell’Ucraina, invasa nella notte dall’esercito russo. Il tecnico portoghese, bloccato a Kiev con la famiglia e la moglie ucraina Katerina, in un’intervista a Jornal de Noticias ha rilasciato una testimonianza choc su quanto sta avvenendo.

Paulo Fonseca: “Code enormi, supermercati presi d’assalto”

“Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito – ha raccontato Fonseca -. Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Farlo via terra? Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, i supermercati sono stati presi d’assalto e non c’è più molto”.

Paulo Fonseca: “Spero non cada un’altra bomba su di noi”

“La benzina è terminata – ha continuato sconvolto l’ex allenatore dello Shakhtar -. Non ci resta che pregare che non cada un’altra bomba su di noi. Sinceramente non so come uscirò da qui. E’ il giorno peggiore della mia vita“. A farsi sentire sui social anche la moglie Katerina: “Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell’Ucraina non meritavano la guerra”.

Guerra in Ucraina, cambia la sede della finale di Champions

La Uefa ha deciso che San Pietroburgo non ospiterà più la finale di Champions League: secondo quanto riporta Associated Press, venerdì si terrà una riunione straordinaria del Comitato esecutivo della Uefa per discutere della crisi geopolitica, e i funzionai confermeranno che la sfida del 28 maggio non si giocherà sul suolo russo. L’Uefa condivide “la grande preoccupazione della comunità internazionale per la sicurezza in Europa e condanna fermamente l’invasione militare russa in Ucraina. In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa lavora incessantemente per far crescere e promuovere il calcio secondo valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta Olimpica. Rimaniamo solidali con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la mano al suo popolo”.

