Guild Esports: alla scoperta del progetto di David Beckham

La sede principale di Guild Esports team di David Beckham avrà la sua Academy a Londra. Firmato un contratto di locazione di 10 anni per la creazione dell’accademia, che nascerà nell’area di Shoreditch. Questo è solo l’ultimo tassello di un progetto nato da due anni.

Il progetto di David Beckham



Il campione inglese ha fondato il team Guild Esports nel giugno del 2020. Con lo scoppio della pandemia, l’intera industria del gaming ha subito un’incredibile accelerata. Oltre alla crescita di utenti, il settore ha ricevuto notevoli investimenti da parte di figure importanti ed influenti del mondo dello sport.

Beckham infatti non è il solo. Da Chiellini a De Gea, passando per aziende e società, anche non provenienti dal questo mondo. Le attivazioni di aziende come BWM e Gucci sono una prova lampante. Guild Esports nello specifico, compete nei quattro principali titoli: FIFA, Fortnite, CS:GO e Rocket League. Ma il progetto di Beckham non si ferma qui.

La quotazione in borsa di Guild Esports

Guild Esports è stata la prima azienda esports ad essere quotata in Borsa, precisamente nella Londos Stock Exchange. L’ex giocatore rappresenta il principale azionista. Scelta strategica, soprattutto per la sua influenza a livello mondiale. Attraverso una nota il team ha fatto sapere che l’idea è quella di

“creare un franchise globale leader istituendo le proprie squadre per competere nei principali tornei esport e un’infrastruttura di formazione e scouting dei giocatori modellata sulle accademie di talenti sperimentate dalle squadre di calcio della Premier League nel corso di molti anni.” Ed è su questa scia che si completa anche l’ultimo tassello del progetto, ovvero la creazione dell’accademy ufficiale del team.

La struttur a dell’academy

La struttura di 9.831 piedi quadrati si trova nel cuore del fiorente polo tecnologico della capitale e aprirà nel secondo trimestre del 2022. Fornirà uno spazio fisico all’avanguardia per la Guild Academy per supportare la formazione dei giovani talenti dell’accademia di Guild.

La sede ospiterà anche la base del team principale di Beckham e fungerà da hub centrale per le sue operazioni globali. I nuovi locali apriranno una serie di opportunità di commercializzazione, branding e sponsorizzazione per Guild, compresi i diritti di denominazione per la sede centrale, per la quale sono già in corso discussioni con potenziali sponsor.

Modellata in parte sulle accademie di calcio create dai principali club della Premier League, la Guild Academy includerà sale di formazione, attrezzature e spazi di gioco per gli eSport. Ci sarà anche una sala fisioterapica e psichica specializzata in allenamento fitness per supportare il benessere mentale e fisico dei giocatori. Le sale streaming aiuteranno a guidare la produzione di contenuti, la crescita del pubblico e il raggiungimento di un pubblico di nuovi millennial.

Le parole di Beckham

Situato in 2 Chance Street, London E1 6JT, la sede sarà di ben tre piani, tra cui un’ampia terrazza sul tetto che sarà utilizzata per ospitare eventi della Gilda e campagne sponsorizzate. Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione del sito, precedentemente adibito a uffici e officina.

David Beckham, co-proprietario di Guild e ispiratore della Guild Academy, ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta del nuovo quartier generale globale di Guild, che vede anche la creazione di una nuova sede per la Guild Academy. Questo segna la prossima fase importante nel costruire la posizione di Guild come una delle principali organizzazioni di eSport del mondo e sarà un punto focale per i nostri giocatori, creatori e i nostri numerosi fan globali“.

