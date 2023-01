Haas, Steiner: "La prossima macchina sarà migliore"

08-01-2023 18:47

Il team principal della Hass Gunther Steiner esprime ottimismo in vista della prossima stagione: “Il nostro team tecnico, che sta progettando la vettura del 2023, era composto da persone validissime ma non era molto affiatato. Nel corso di 12 mesi ha imparato a lavorare d’insieme, da squadra. La VF-22 non era una brutta macchina, ma con questo affiatamento credo che la squadra abbia lavorato ancora meglio. Dunque credo che la prossima vettura sarà migliore”.

“La Haas è qui per restare. Siamo solidi e credo che d’ora in poi potremo solo migliorare. L’ottavo posto è un buon punto di partenza per fare sempre meglio”, ha detto Steiner a Speedcafe.