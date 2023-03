Hakkinen: “Norris al livello di Leclerc e Verstappen”

L'ex pilota sulla McLaren: “Credo che abbiano bisogno di un altro paio d'anni per ottenere buoni risultati”

11-03-2023 15:43

Mika Hakkinen promuove Lando Norris, il pilota della McLaren, ma non la monoposto: “Non credo che la McLaren abbia aspettative molto alte quest’anno. Sanno che il loro reparto di sviluppo, i loro sponsor e i loro partner sono giganti della tecnologia di livello mondiale. La McLaren ha il loro sostegno, ma il team sa di non essere ancora a posto, ha bisogno di un paio di anni in più. Quest’anno potrebbero esserci dei risultati, ma credo che le vere prestazioni si vedranno tra un paio d’anni. Lando Norris è un pilota molto veloce, ha ottenuto molti risultati convincenti con costanza. Ha un talento straordinario, non c’è dubbio. È allo stesso livello di Leclerc, Verstappen e Sainz. Ha un livello di velocità molto alto, è il pilota numero uno della McLaren“.

L’altro pilota McLaren è l’esordiente Oscar Piastri: “Penso che lui e Norris saranno una bella coppia, saranno interessanti da vedere sulla stessa macchina, saranno probabilmente distanti qualche decimo l’uno dall’altro. Ognuno motiverà il team a dare il meglio. Per me è una coppia positiva. Non penso che Oscar avrà problemi a Woking, è un buon posto dove crescere, non credo che senta la pressione“.