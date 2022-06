18-06-2022 19:20

Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz si giocheranno il titolo del torneo Atp Halle, in corso in Germania. Il tennista russo ha regolato in due set per 7-6, 6-3 il tedesco padrone di casa Otte.

Hurkacz ha invece infranto i sogni del bulgaro Nick Kyrgios, sconfitto al tie-break al termine di un match molto combattuto e terminato con i parziali di 4-6, 7-6, 7-6. Medvedev va a caccia del suo quattordicesimo titolo Atp, mentre Hurkacz cerca la sua quinta affermazione nel circuito.