Hamilton o Verstappen? Villeneuve ha scelto su chi puntare

01-12-2021 19:25

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ha puntato su Hamilton per il titolo Mondiale: “La Mercedes di Lewis monterà il motore che ha usato a Interlagos. Mi pare quasi imbattibile con quella power unit. Il motore Honda fornisce gli stessi cavalli da inizio a fine vita. Quello della Mercedes non è solo nuovo, ma ha qualcosa dentro che è diverso. Sembra veramente di un altro pianeta”.

Per Villeneuve Bottas si sta rivelando fondamentale: “Ha dato una grossa mano a Lewis in Ungheria, però si vede la differenza quest’anno tra lui e Hamilton che ha dovuto alzare l’asticella. Sapevamo che Perez non era a livello di Verstappen, ma ci ha messo tanto tempo per arrivare al punto di aiutare Max. Comunque, ultimamente è migliorato anche perché ha un contratto per l’anno prossimo, mentre Bottas va via. Se può, Valtteri punta a fare un buon risultato per sé, non ha una gran voglia di aiutare la squadra. E si nota”.

Infine, Villeneuve ha commentato la morte di Frank Williams: “La notizia della morte di Frank Williams giunta ieri mi ha addolorato. Voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze ai suoi colleghi, agli amici ed alla famiglia. Ho avuto l’onore di guidare per Frank per tre stagioni, durante le quali ho conseguito il titolo mondiale nel 1997 ed abbiamo inoltre vinto due campionati costruttori. Nel periodo che abbiamo trascorso insieme abbiamo condiviso una profonda stima ed un forte rispetto reciproco. Frank era una di quelle persone totalmente affezionate al proprio team e che dedicava tutto sé stesso per vincere le sfide”.

