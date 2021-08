Hamilton: "Risultato straordinario. Ocon? Vincerà tanti altri Gp"

Dallo sprofondo del pre Gp d’Inghilterra, quando i punti di svantaggio da Max Verstappen erano 34, all’incredibile +6 con cui Lewis Hamilton andrà in vacanza dopo il Gp d’Ungheria.

In due settimane le prospettive del Mondiale 2021 di Formula 1 sono cambiate radicalmente, con l’olandese capace di racimolare appena un punto contro i 40 dell’inglese, primo in patria e terzo a Budapest alle spalle di Ocon e Vettel.

Gp pazzo quello dell’Hungaroring, con tanto di partenza bis dopo la carambola innescata da Bottas.

Partenza bis che ha visto in griglia il solo Hamilton dopo che le altre vetture hanno effettuato il pit stop per cambiare gli pneumatici.

Questa l’analisi della corsa da parte di Hamilton: “Pensare che sono rimasto da solo in griglia è pazzesco. Non sono cose che capitano spesso. Stavo parlando con il team su come la pista si stesse asciugando nel corso del giro. Loro dicevano che sarebbe piovuto ancora…chiaramente avevano delle informazioni diverse. Leadership del campionato? Questo weekend siamo venuti qui senza sapere come sarebbe andata. Considerando le circostanze di oggi prendo questo molto volentieri”.

Poi i complimenti al vincitore di giornata: “Congratulazioni alla Alpine e a Esteban. Lui è una stella che brilla, aspettava questa vittoria da tempo. Sono felice per lui. Bellissimo vedere che ha ottenuto il suo miglior risultato, ma ne otterrà ancora tanti”.

OMNISPORT | 01-08-2021 17:48