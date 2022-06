Hamilton: "Silverstone pista favorevole alla Mercedes"

23-06-2022 15:25

Morale più alto in casa Mercedes dopo il podio conquistato nell’ultimo GP in Canada da Lewis Hamilton.

Se una settimana prima a Baku i problemi del forte porpoising lo avevano fatto scendere dalla monoposto argentata piuttosto deluso e claudicante, la gara canadese ha restituito speranze a tutto il team tedesco. I punti da recuperare a Red Bull e Ferrari sono tanti, ma si può comunque pensare di vivere una seconda parte di stagione in maniera più positiva.

Intervistato dalla stampa, Lewis Hamilton ha tracciato gli obiettivi per il prossimo fine settimana a Silverstone, affermando che le caratteristiche del circuito inglese, si sposino piuttosto bene con le caratteristiche strutturali della Mercedes e potrebbero aiutare lui e George Russell a battagliare più da vicino con Ferrari e Red Bull per le posizioni di vertice della classifica.

“Silverstone sarà un circuito più adatto alle caratteristiche della W13, un pò come Barcellona, ma non dobbiamo illuderci perché per noi non sarà certo un fine settimana semplice”, ha affermato il sette volte Campione del Mondo. “In ogni caso, qualsiasi cosa accadrà, come squadra spingeremo al massimo. Vogliamo tornare a vincere”.