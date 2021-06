Hamsik, ufficiale la firma col Trabzonspor

Marek Hamsik riparte dal Trabzonspor. Senza perdere tempo, terminata l’avventura agli Europei con la Slovacchia, il passaggio del nativo di Banská Bystrica al club turco è stato immediatamente ufficializzato confermando in questo modo le forti indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

“Sono davvero felice di essere qui, è il posto giusto per me” ha detto in sede di presentazione il centrocampista classe 1987.

“In queste settimane sono stato totalmente concentrato con la mia nazionale all’Europeo, adesso posso pensare a quello che faremo nella prossima stagione. Il trasferimento è avvenuto in modo rapido e chiaro, come ho sempre voluto. Spero che faremo una grande stagione” sono state le prime parole dello slovacco, il quale ha notato subito un’importante analogia tra la sua nuova squadra e il Napoli.

“Ho avuto modo di vedere fin da subito la passione che hanno qui per il calcio, proprio come a Napoli. Ed è questo quello che dovrebbe essere il calcio, non c’è cosa più bella che sentire gli applausi dei tifosi. Ho sentito la loro passione fin dal primo momento in cui sono arrivato qui e non vedo l’ora di sentirli allo stadio”.

OMNISPORT | 29-06-2021 16:20