Hayter: addio ai Mondiali, frattura clavicola sinistra

Il ciclista della Ineos Grenadiers è caduto ieri nella tappa inaugurale del Delfinato

05-06-2023 15:37

Brutte notizie per Ethan Hayter. Il ciclista della Ineos Grenadiers, che è caduto ieri nel corso della prima tappa del Giro del Delfinato (per ben due volte), dovrà effettuare un periodo di stop a causa della frattura alla clavicola sinistra riportata. Per lui anche abrasioni all’anca, al ginocchio sinistro e ai gomiti e una ferita alla fronte che ha richiesto una piccola sutura.

Lo stop per il ciclista britannico, che nel palmares ha anche un argento olimpico nell’americana a Tokyo 2020 e quattro titoli mondiali (due nell’inseguimento a squadre, due nell’omnium), potrebbe significare l’addio ai Mondiali che quest’anno si svolgeranno a Gaslow dal 5 al 13 agosto e che, per la prima volta, comprendono tutte le discipline.