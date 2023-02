Hector Cuper riparte dalla Siria: è il nuovo ct

L'argentino, ex allenatore dell'Inter, ha trovato una nuova panchina. Guiderà ora la nazionale asiatica.

02-02-2023 20:34

È pronta per iniziare una nuova avventura in panchina per Hector Cuper. L’ex allenatore dell’Inter è infatti il nuovo commissario tecnico della Siria. Non sarà la prima nazionale allenata dall’argentino, che in passato aveva già guidato la Georgia, poi negli ultimi anni Egitto, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo.

‘El hombre vertical’ nella sua lunghissima carriera ha allenato su tutte l’Inter dal 2001 al 2003, perdendo il noto scudetto all’ultima giornata del 5 maggio 2002. In precedenza aveva guidato il Valencia a due finali di fila di Champions League. In Italia è stato anche il tecnico del Parma per pochi mesi nel 2008.