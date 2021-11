Hellas Verona-Empoli, Andreazzoli: "Ho fatto i complimenti alla squadra"

22-11-2021 21:03

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato la sconfitta contro il Verona per 2-1. Il Verona non vinceva cinque partite casalinghe consecutive in Serie A da novembre 2013. Questo il commento di Andreazzoli, che si mostra comunque soddisfatto della propria squadra:

“Abbiamo avuto l’occasione di andare in vantaggio sull’1-1 e invece abbiamo perso. Dobbiamo essere razionali nella valutazione delle situazioni che hanno portato al risultato. Ho fatto i complimenti alla squadra che in una giornata particolare, contro una squadra temibile, ha fatto una partita che io speravo fosse così. Abbiamo avuto idee chiare e controbattuto colpo su colpo. Il tabellino dice che abbiamo perso e che abbiamo pagato sotto il punto di vista fisico. Non parlo di sfortuna, certo, ma la deviazione del gol vittoria del Verona è stata sfavorevole […] Non credo che con questo cambio di modulo la squadra abbia perso punti di riferimento. Volevamo dare certezze alla squadra nelle difficoltà fisiche contro la spinta del Verona; solo questo. Ripeto che senza deviazione il tiro di Tameze sarebbe stato semplicemente parato”.

OMNISPORT