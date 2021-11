Hellas Verona-Empoli, Tudor: "Il nostro obiettivo rimane la salvezza"

22-11-2021 21:56

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Empoli nella 13° giornata di Serie A. Da inizio ottobre in avanti il Verona ha guadagnato 14 punti in sette partite di Serie A (4V, 2N, 1P), solamente il Milan (16) ha fatto meglio.

Ecco le parole di Tudor:

“Abbiamo vinto con le nostre doti, ovvero carattere, preparazione fisica e qualità dei singoli. E’ stata una bella partita, e me l’aspettavo proprio così. Alla fine abbiamo meritato la vittoria perché abbiamo creato più di loro. Non eravamo brillantissimi fisicamente, ci è mancato qualche passaggio negli ultimi venti metri, che di solito viene. Non mi sbilancio e viaggio partita per partita; in ogni caso da me non sentirete mai dire niente di eclatante. Il nostro obiettivo resta la salvezza e già sabato dovremo dare battaglia. La nostra chiave per fare punti è la qualità che mettiamo in allenamento. Il calcio va nella direzione in cui anche le piccole devono osare. Conta il coraggio e quanti giocatori vuoi coinvolgere in attacco. E’ questo che provo a trasmettere ai miei. Succede di rado ma sentivo che non servivano cambi; mi spiace solo per chi è rimasto in panchina. L’importante è che tutto alla fine è andato bene. Tameze sta giocando bene; è un bravo ragazzo con ottime capacità fisiche. Siamo contenti di averlo in squadra”.

