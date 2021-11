Hellas Verona, Tudor media punti migliore di Juric: dove può arrivare?

08-11-2021 17:24

Da quando Igor Tudor si è seduto sulla panchina dell’Hellas Verona, gli scaglieri hanno decisamente cambiato passo. Dalla quarta giornata (momento dell’esonero di Di Francesco) ad ora, i punti conquistati sono stati ben 16 (quattro vittorie e quattro pareggi più l’unica sconfitta contro il Milan). Oltre ai punti, una serie di grandissime prestazioni con grandi squadre come Juventus, Napoli, Lazio e Roma, sta alimentando le ambizioni dei veneti, che con un Giovanni Simeone in stato di grazia ora sognano in grande.

Attualmente, Tudor ha una media punti di 1,78 a partita, che collocherebbe l’Hellas in una posizione da Europa League. Un piazzamento finale che non è, o almeno non era, nei piani della società. Stiamo sempre parlando dell’area delle pure statistiche, è bene ricordarlo, ma 1,78 punti di media sarebbero circa 69 punti in 38 giornate, cosa che ridurrebbe i record del precedente tecnico Ivan Juric a brandelli. Il primo anno i punti furono 49, col 9° posto in classifica. Il secondo 45 e decimo posto.

È quanto mai difficile pensare che il Verona possa mantenere un andamento tale fino alla fine, ma fino a questo momento la cura del tecnico croato sta funzionando eccome, e i tifosi sognano.

