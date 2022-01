Helmut Marko stronca la Ferrari: "Potrà lottare solo per qualche vittoria"

28-01-2022 12:09

All’indomani dei primi giri della Ferrari nel 2022, che Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno compiuto a Fiorano alla guida della monoposto del 2018, tra l’entusiasmo dei tifosi presenti nonostante il gran freddo, a gelare le speranze della Rossa a meno di due mesi dal via dell’attesissima stagione che segnerà la rivoluzione regolamentare ha pensato Helmut Marko.

Il gran capo della Red Bull, intervistato dagli austriaci di ‘Autorevue’, è stato infatti tutt’altro che diplomatico rispondendo a una domanda sul pronostico in vista del Mondiale 2022.

Secondo Marko la scuderia di Milton Keynes e la Mercedes contiueranno a dominare e per la Ferrari non ci saranno chance per lottare per il titolo: “Gli standard di qualità, i simulatori, i computer e le risorse di Red Bull e Mercedes sono semplicemente ineguagliabili. Non credo sarà possibile uno scenario come quello accaduto con la Brawn GP” il parere di Marko in riferimento all’exploit della defunta scuderia britannica, che nel 2009, altro anno segnato da importanti novità nel regolamento, vinse il Mondiale piloti con Jenson Button e quello costruttori dominando la stagione.

“Forse combatteranno per qualche vittoria – il parere di Marko sulla Ferrari – I passi avanti che hanno fatto a livello di power unit sono piuttosto evidenti, ma io so che i nostri progressi sono davvero promettenti”.

“Spero comunque che il resto del gruppo sia più vicino, ma credo che noi e la Mercedes potranno doppiare tutti gli altri se andranno al massimo” ha concluso Marko.

OMNISPORT