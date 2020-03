Higuain e mamma Nancy, rapporto speciale segnato dalla malattia

Dietro a Gonzalo Higuain, c’è sua madre Nancy. Come è accaduto per Cristiano Ronaldo e sua madre Dolores, anche lei ha maturato un ruolo, nel tempo e con l’affetto incondizionato, così preminente da suggerire e guidare il figlio nel proprio percorso professionale replicando se non superando i successi paterni.

Higuain: l’amore per sua madre

Come CR7 (travolte dalle polemiche per Georgina e il suo presunto shopping), a Madeira per stare accanto a sua madre recentemente colpita da un ictus prima che la Juventus annunciasse con un comunicato ufficiale la positività di Daniele Rugani, Higuain ha deciso di raggiungere la madre, colpita da tempo da un cancro contro cui sta lottando.

Le ragioni che hanno reso Higuain un caso

Dopo le indiscrezioni e le inevitabili polemiche scaturite dalla presunta “fuga”, il caso Higuain è rientrato per fare posto ad altro: a spiegare il perché sia stata possibile la sua partenza da Caselle con un volo provato lo ha spiegato La Gazzetta dello Sport con una specifica, nonostante i provvedimenti restrittivi in vigore. L’argentino non è il solo: anche Khedira e Pjanic si sono riuniti alle famiglie, in accordo con la Juventus.

Tornando a Nancy, la mamma di Higuain, questa mamma ha inciso sempre e comunque nella vita e nelle scelte di questo attaccante argentino vigoroso ma non sempre in grado di combattere certe ombre.Due anni fa, il Pipita aveva rivelato che a causa della malattia della madre aveva pensato di smettere con il calcio.

Un legame indissolubile mamma-figlio

Ma era stata proprio lei a persuaderlo: nel 1988 fu proprio Nancy, a capire che il suo bambino non stava affatto bene e necessitava di cure ospedaliere e a correre in ospedale e a salvare in questo modo la vita a Gonzalo (ultimo di quattro figli) quando aveva solo dieci mesi e fu colpito da una meningite. Proprio questa sofferenza condivisa, li ha segnati e uniti di più negli anni e nelle scelte a venire, che mai hanno impedito a Gonzalo di non tenersi stretto alla madre.

VIRGILIO SPORT | 20-03-2020 09:54