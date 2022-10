Higuain gol al Toronto di Insigne e lacrime in conferenza stampa

01-10-2022 13:43

Momento d’oro per Gonzalo Higuain che in MLS sigla la rete numero quattordici con l’Inter Miami di David Beckham e continua nella sua opera di trascinare i compagni verso la post season.

L’occasione è delle più ghiotte, avversario il Toronto della colonia azzurra formata da Insigne, Bernardeschi, Criscito. Quando mancano quattro minuti al 90esimo, ecco la zampata del bomber argentino che vale il successo per 1-0 ed alimenta i sogni di gloria.

Post match, però, Higuain si commuove in conferenza stampa raccontando di essersi lasciato alle spalle un anno difficile e non solo, afferma anche: “Sono nel miglior momento di forma da quando sono qui e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, stiamo lavorando per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati, io ho lavorato duramente e sono stato ripagato, ora mi sto divertendo molto, quando si sta così bene è difficile che le cose vadano male”.