Higuain: "Rinato negli Usa, in Europa solo critiche"

02-03-2022 11:22

Gonzalo Higuain in un’intervista ad Olé si è detto soddisfatto della sua esperienza in MLS: “Qui c’è un mondo diverso sia dal punto di vista culturale che calcistico. E’ stato un grande cambiamento: l’anno scorso non è andato benissimo, quest’anno proveremo a migliorare la situazione. Io sto meglio, conosco di più il campionato e voglio fare bene per i tifosi che vengono sempre allo stadio e ci sostengono. Cercavo una tranquillità emotiva interiore e qui l’ho trovata; e sono diventato più sicuro uscendo da quel vortice di critiche che c’è in Europa”.

“Sono stato 15 anni nei top club del mondo, segnando più di 300 gol e giocando tre Mondiali e quattro Coppe America. Non saranno le persone che scaricano la loro frustrazione su di me a influenzarmi. Anzi, mi fanno ridere. Il calciatore riceve più critiche che elogi, ma o si adatta o va via. E’ stato un momento della via nel quale ho sofferto, ma una volta che mi sono adattato l’ho vissute in altro modo. Quando si cresce si fa attenzione da come viene detta una cosa e da chi la dice”.

