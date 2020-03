Hockey ghiaccio, Greg Ireland nuovo ct dell'Italia

Greg Ireland è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di hockey su ghiaccio. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, attraverso una nota ufficiale. Nato a Orangeville, Ontario, nel 1965, Ireland è dallo scorso gennaio anche capo allenatore dell'HCB Alto Adige Alperia. In azzurro prende il posto lasciato vacante da Clayton Beddoes, dimissionario a inizio marzo.

Ireland inizierà il suo lavoro con la Nazionale non appena saranno più chiare le evoluzioni dell'emergenza Coronavirus. Dopo l'annuncio da parte della Federazione internazionale di cancellare i Mondiali di maggio, il prossimo importante impegno fissato ora in calendario è il torneo preolimpico di fine agosto a Riga, in Lettonia.

"Sono onorato ed orgoglioso di essere il nuovo head coach della Nazionale Italiana – ha dichiarato Ireland -. Non vedo l'ora di lavorare con questo gruppo di giocatori per costruire una squadra con una forte etica del lavoro, con una mentalità solida e capace di giocare un hockey di cui tutta l'Italia possa essere fiera. Questo è un programma di crescita e sono pronto ad aiutare il team a fare un altro passo in avanti sulla strada verso la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino".

SPORTAL.IT | 22-03-2020 15:39