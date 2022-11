Holm nell’orbita Juve, l’agente Selakovic: “C’è molto interesse”

26-11-2022 14:31

Direttori sempre al lavoro in questa sessione di stagione, con le squadre ferme ai box a causa del mondiale.

Fra i tanti nomi nell’ottica Juventus spunta anche quello del terzino dello Spezia Emil Holm.

In un’intervista rilasciata a calciomercato.it ecco le parole dell’agente Selakovic: “Non voglio parlare di nessun club in particolare ma posso dire che c’è molto interesse intorno al mio assistito anche da parte della Juve, lui però è concentrato sullo Spezia, sta crescendo molto ed è stimato dall’allenatore, nel calcio non si sa mai ma non vedo possibilità di partenza nella sessione del mercato invernale”.

Poi aggiunge: “Sul piano fisico è fantastico, è veloce, dati alla mano è uno di quelli che ha corso di più, ha una buona fiducia in se stesso e gli piace l’uno contro uno, ma in questa situazione deve ancora crescere molto”. Infine: “È un ragazzo intelligente, apprende in fretta, ma non pensavamo potesse avere un impatto così forte sul campionato italiano”