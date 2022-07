Honda, parla Puig: "Ecco il nostro obiettivo"

11-07-2022 13:29

È stata una prima parte di stagione davvero poco esaltante per la Honda. Difficile fare commenti e previsioni per Alberto Puig che è consapevole del periodo no. Honda è ultima nella speciale classifica costruttori, con un solo podio all’attivo: impensabile e imprevedibile ad inizio stagione.

“Per adesso la stagione non sta andando come ci aspettavamo. Non siamo nella posizione che pensavamo di occupare: facciamo fatica e sappiamo che dobbiamo trovare qualche soluzione il prima possibile per aiutare i nostri piloti. L’unica cosa a cui davvero stiamo lavorando è di migliorare la moto in tutti i modi possibili”.

La RC213V è stata rivoluzionata ma il cronometro non mente e tutti i piloti stanno dimostrando di avere parecchie difficoltà.

“Stiamo cercando di porre rimedio a questa situazione. Honda non è al suo livello normale di prestazioni. Dobbiamo capire cosa c’è che non va adesso e cercare di migliorare in vista anche della prossima stagione”.

Purtroppo ci si è messa anche la sfortuna a mettere i bastoni tra le ruote del team giapponese. Quanto capitato a Marquez infatti, non aiuta per niente il team sia per quanto riguarda lo sviluppo della moto stessa, che per i risultati.

“Aver perso Marc a metà stagione ci ha fatto male, ma purtroppo è successo e non ci possiamo fare nulla. Per fortuna l’operazione è andata bene, adesso stiamo solo aspettando la sua completa guarigione”.