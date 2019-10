Hysaj mette fretta alla Roma

L'agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, a Radio Marte ha parlato del futuro del suo assistito: "Hysaj alla Roma? Bisogna iniziare a pensare al mercato per il bene di tutti visto che è in scadenza di contratto. Elseid ha solo un problema alle costole e si rimetterà in piedi in 15 giorni, per poi tornare normalmente a fare il suo lavoro".

Il mancato arrivo di Pepè a Napoli: "Ero a Dimaro, convinto che il Napoli lo avrebbe preso. Purtroppo però altri fattori entrano in ballo e quando si parla di commissioni, il Napoli in certe operazioni è limitato, poi gli agenti del calciatore hanno fatto i loro interessi. E’ arrivato invece Lozano che non ha dimostrato quello che tutti si aspettano da lui per cui aspettiamo prima di giudicarlo".

SPORTAL.IT | 15-10-2019 16:37