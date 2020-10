I 90 anni di Ecclestone con il figlio di 4 mesi: vita al massimo

Con un post, pubblicato sulle sue stories, Fabiana ha augurato buoni 90 al consorte Bernie Ecclestone, l’uomo che ha inventato la F1 e patron del circus per decenni. Aspetto giovanile, ancora beat nelle scelte di stile in omaggio a una onda di rivoluzione sociale e culturale britannica di cui è stato parte attiva, Ecclestone taglia quota 90 con un figlio di appena 4 mesi a cui ha dato un nome che, di per sé, è già un manifesto: Ace.

Bernie Ecclestone papà a 90 anni

E’ il suo primo figlio maschio, dopo Deborah, Petra e Tamara avute dalle due precedenti consorti e che lo hanno reso già padre e nonno. Una famiglia allargata, la sua, e di visibilità indubbia anche grazie alle sue vicende personali e giudiziarie che lo hanno interessato nel corso degli anni.

D’altronde, per uno che di idee vincenti ne ha avute e molte, le implicazioni legate alla notorietà seguita sono state molteplici e a diversi livelli: insomma, nella lunga vita di Mister E titoli e copertine, complice la F1, se ne sono viste parecchie.

L’inventore della Formula Uno, chi è Bernie Ecclestone

Oggi, a 90 anni compiuti, Bernie non è più padrone indiscusso della Formula Uno ma si occupa e si preoccupa più di questa nuova paternità: “Sarò un padre migliore”, aveva dichiarato una volta resa pubblica la gravidanza della consorte.

Amico stretto di Sebastian Vettel, si è esposto anche quando Lewis Hamilton ha preso posizione pubblica contro il razzismo, e continua a essere una autentica autorità in materia di motori nonché riferimento per molti addetti ai lavori e uomini del circus che egli stesso ha creato, fondando la FOCA (1974).

Sarebbe impossibile il contrario, considerando che la F1 è stata cosa sua per decenni da quando ebbe l’intuizione – geniale – di trasformare una passione in una autentica operazione di marketing globale, quando i diritti televisivi non erano questione prioritaria e i motori erano roba da appassionati, non certo il fenomeno di massa edificato con una certa spregiudicatezza da questo ex pilota e uomo di team.

Oggi, complice il rapporto con la terza moglie l’avvocatessa Fabiana Flosi, gli interessi di Bernie sono di genere immobiliare in Svizzera (passa molto tempo nella sua casa di Gstaad) e la piantagione di caffè in Brasile in una tenuta gigantesca pari alle dimensioni di un piccolo, privilegiato regno. E il piccolo Ace, che ha appena compiuto quattro mesi.

VIRGILIO SPORT | 28-10-2020 12:22