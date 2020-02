I consigli di Ravezzani a Pioli fanno infuriare i tifosi

Il Milan si dimostra solido, vince e avvicina l’Europa, ma dal punto di vista del gioco continua a non entusiasmare. Il prossimo passo, per Stefano Pioli, e migliorare la manovra offensiva della sua squadra, ancora troppo dipendente dalle giocate dei singoli: Ante Rebic in questo momento è in un momento di forma strepitoso, ma cosa accadrebbe se il rendimento del croato dovesse calare.

Il consiglio di Ravezzani

Per Fabio Ravezzani Pioli non ha ancora esplorato tutte le soluzioni a sua disposizione per lo schieramento offensivo del suo Milan. Secondo il giornalista, il tecnico rossonero potrebbe ancora provare un’opzione per il suo centrocampo.

“Mi resta la sensazione che Bennacer sia più determinante da trequartista che da mediano davanti alla difesa, dove risulta troppo falloso – ha twittato Ravezzani – . Nel nuovo modulo dovrebbe stare davanti a Kessie, Biglia o Krunic (che però sono infortunati). Questo è il suo vero futuro”.

L’algerino ha infatti velocità, tecnica e visione di gioco, ma davanti alla difesa va spesso in affanno ed è costretto a ricorrere al fallo: addirittura 11 le ammonizioni collezionate in 18 presenze stagionali.

“Basta con Biglia!”

L’idea di Ravezzani, però, non piace a molti milanisti. “No dai…Biglia titolare no!”, scrive Federica. E il giornalista replica: “Mi sarebbe piaciuto in questo modulo vedere Kessie-Biglia (in condizioni decenti) dietro Bennacer che gioca a ridosso delle punte”.

“Basta con Biglia”, scrive Danilo, con il giornalista che ribatte: “Parlo di un Biglia normale, ovviamente”. “Eh allora deve tornare a quello della Lazio perché da noi non lo è mai stato”, continua il follower. “Non poteva esserlo. Comprarlo fu un errore. Io lo dissi e venni coperto di improperi”, conclude Ravezzani.

Anche Amine pensa che l’algerino possa rendere meglio in un’altra posizione: “Gioca come mezzala sulla sinistra in nazionale e devo dire che non è mica male”.

Infine ecco Luca a stroncare ogni valutazione tattica: “Io credo in un futuro in cui nessuno dei suddetti possa partire o pensare di partire titolare”.

SPORTEVAI | 18-02-2020 10:02