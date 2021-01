I convocati del Milan per l'Atalanta: ci sono Mandzukic e Tomori

Tutto come previsto nell’elenco dei convocati diramato da Pioli per Milan-Atalanta. Il tecnico ha subito aggregato al gruppo gli ultimi acquisti Mandzukic e Tomori.

Il difensore è sbarcato solo venerdì in Italia, ma dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto, sabato pomeriggio si accomoderà in panchina così come Mandzukic.

Emergenza quindi finalmente rientrata per Pioli che ritrova anche Theo Hernandez, risultato falso positivo al Coronavirus.

Ancora out invece Gabbia, Bennacer e Calhanoglu oltre agli squalificati Romagnoli e Saelemaekers.

OMNISPORT | 23-01-2021 10:44