I convocati dell’Italia per la Nations League

Da Donnnarumma a Retegui: l’elenco completo dei 23 convocati da Mancini per la fase finale del torneo in programma dal 14 al 18 giugno

07-06-2023 13:49

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha diramato la lista ufficiale dei ventitré giocatori convocati per le fasi finali della Nations League, in programma dal 14 al 18 giugno. Il primo impegno dell’Italia è previsto per giovedì 15, in occasione della semifinale contro la Spagna, poi, in base al risultato, domenica 18 gli azzurri disputeranno o la finale vera e propria o quella che assegna il 3° posto.

In confronto ai pre-convocati, Mancini ha tagliato Federico Gatti, Manuel Locatelli, Mattia Zaccagni, Federico Baschirotto, Alessandro Buongiorno, Alessandro Florenzi, oltre a Matteo Pessina e Domenico Berardi, che sono invece indisponibili per problemi muscolari, decidendo di puntare su ben cinque elementi dell’Inter (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella) che saranno impegnati nella finale di Champions League il 10 giugno contro il Manchester City.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (PSG), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).