I convocati della Juventus contro il Napoli: Demiral salta la Supercoppa

Niente Dybala, niente de Ligt, niente Cuadrado, niente Alex Sandro. Quattro assenze forzate, tra infortuni e positività al Covid-19, ma previste. Quattro assenze a cui, però, va ad aggiungersi una quinta: quella di Merih Demiral, anche lui costretto al forfait contro il Napoli.

Il nome del centrale turco della Juventus non compare infatti nella lista dei convocati diramata dal club bianconero alla vigilia della gara di Supercoppa Italiana, in programma domani sera (calcio d’inizio alle ore 21.00) al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Problema fisico per Demiral, anche se la Juventus non ne ha ancora specificato l’entità. Un guaio che costringerà l’ex difensore del Sassuolo a saltare la sfida sul “suo” campo, quello che lo ha fatto conoscere in Italia. Anche se, in ogni caso, partendo con ogni probabilità dalla panchina.

Proprio lo scarso minutaggio ricevuto fino a questo momento ha provocato nelle scorse settimane il malumore di Demiral. Una cessione del turco già durante questa finestra di mercato, considerando che al 1° febbraio mancano poco più di una decina di giorni, rimane comunque improbabile.

OMNISPORT | 19-01-2021 17:12