I Galaxy sognano un campione della Juve, tifosi increduli

Va bene l’entusiasmo per De Ligt, ma il fuoriclasse numero uno della Juventus anche nella prossima stagione rimarrà Cristiano Ronaldo. Anzi, si può affermare che sia stata la sua stessa presenza a spingere la dirigenza bianconera a continuare ad investire sul mercato, rafforzando anche la difesa con l’acquisto del centrale olandese. Ronaldo resta dunque al centro del progetto, nonostante periodicamente all’estero spuntino fuori voci di un possibile addio del portoghese. L’ultima indiscrezione afferma che i Los Angeles Galaxy starebbero valutando l’ipotesi di affiancare CR7 a Zlatan Ibrahimovic e comporre così una coppia da urlo per la MLS, sia sul piano sportivo che su quello commerciale.

L’AMMISSIONE. Il d.s. del club californiano Dennis Te Kloese ha confermato al quotidiano olandese De Telegraaf l’interesse per Ronaldo, pur aggiungendo, però, che al momento l’idea di portare CR7 negli Stati Uniti è un puro sogno. “La parte sportiva rimane intrecciata con le sponsorizzazioni all’interno di questo club – ha spiegato Te Kloese – Aver attratto in passato giocatori come Beckham, Gerrard e Zlatan ha posto i L.A. Galaxy all’attenzione mondiale”. Ad aiutare i Galaxy, secondo il loro d.s., c’è la crescita dal punto di vista tecnico della MLS. “Il livello della MLS è in costante aumento, così come le aspettative dei fan. I giocatori che vogliono ritirarsi non sono più al posto giusto qui. Cristiano Ronaldo? Mai dire mai, ci piace, ma per il momento siamo molto orgogliosi che Zlatan stia giocando qui”.

LE REAZIONI. Naturalmente le parole di Te Kloese hanno scatenato la reazione dei tifosi juventini sul web. Molti di loro hanno sfoderato l’arma del sarcasmo, come Vito, che su una delle pagine Facebook più frequentate dai bianconeri scrive: “Ronaldo ai Galaxy? A 45 anni, forse…”. Mentre Simone appare più pratico: “Tra due anni potremmo fare cassa per ora ce lo godiamo noi”.

SPORTEVAI | 16-07-2019 09:32