I pronostici di Caressa e Zazzaroni sulle grandi della Serie A

Il sabato è il giorno di Deejay Football Club su Radio Deejay, la trasmissione in cui Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni analizzano le partite di campionato in programma e la situazione delle varie big. Chi rischia di più tra Juventus, Inter, Napoli e Milan nell’ottavo turno della serie A? I due conduttori non si sottraggono al consueto giochino dei pronostici.

Juventus – Non dovrebbe riservare sorprese la sfida dello Stadium, sia per Caressa che per Zazzaroni. “Il Bologna sta facendo benissimo, se avesse più peso in avanti forse sarebbe ancora più in alto. Ma la Juventus vincerà questa partita”, dice il primo che aggiunge: “Non mi aspettavo fosse così quadrata e già così ben organizzata, Sarri sta facendo un buon lavoro”. Zazzaroni invece fa il tifoso: “Il mio pronostico è 1 con gol di Ronaldo, oppure 2 perché al cuor non si comanda”.

Inter – I nerazzurri invece giocano in trasferta, sul campo del Sassuolo, e per i due conduttori non dovrebbero mancare i tre punti: “È importante scrollarsi di dosso il problema degli infortuni e il pensiero delle due sconfitte con Barcellona e Juventus“, sottolinea Caressa. “Va detto che, per quanto Conte abbia fatto bene, appena sono arrivate le prime sfide importanti, l’Inter ha perso. Ecco perché è fondamentale tornare a vincere subito”. E Zazzaroni: “Chi pensa che l’Inter possa competere subito per lo scudetto, non tiene conto del fatto che c’è una Juve davanti che arriva da otto scudetti di fila e che sono sì arrivati giocatori interessanti, ma molti da provinciali come Cagliari o Sassuolo“.

Napoli – “Il Napoli ha dei cali di tensione inspiegabili e credo che questo abbia fatto arrabbiare molto De Laurentiis. Non credo che avrà troppi problemi col Verona, ma deve tornare a essere quello ammirato contro il Liverpool“. Sia Caressa che Zazzaroni pronosticano la vittoria partenopea, il telecronista Sky azzarda anche una previsione: “Segnerà Milik“.

Ibrahimovic – Capitolo Ibra: “Sarebbe straordinario se tornasse in Italia. Con la Juve il discorso è esaurito, il Milan ha finito i soldi, mentre l’Inter potremmo escluderla. Bologna? Riempirebbe lo stadio e servirebbe tantissimo. Piuttosto, se il Napoli riuscisse a vendere Milik…”, ipotizza Caressa. Mentre Zazzaroni sogna: “Se davvero venisse da noi al Bologna, riempirebbe lo stadio. Ha già parlato con Mihajlovic, io ci spero”.

Milan – Caressa vede la luce in fondo al tunnel rossonero: “Consiglio di avere fiducia in Maldini e Boban, che sono due dirigenti capaci. Non dimentichiamoci che Boban col Var ha cambiato il calcio. Ci vorrà del tempo, ma solo questa è la strada per venir fuori dal tunnel. In ogni caso col Lecce vincerà”. Opinione condivisa da Zazzaroni: “È pure il debutto di Pioli”.

Le altre partite – Molto interessante la sfida dell‘Olimpico tra Lazio e Atalanta, per cui Caressa ipotizza 1X: “Per la Lazio è una specie di spareggio per la Champions. L’Atalanta non ha Zapata e martedì ha un impegno decisivo a Manchester, è una sfida importantissima”, sottolinea. Zazzaroni, invece, dà fiducia ai biancocelesti “strigliati in settimana da Lotito. Segnerà Immobile“. Interessante anche Sampdoria-Roma: “Segna Quagliarella e vince la Samp“, profetizza Caressa che però rimarca: “Sempre che si giochi”. Zazzaroni invece vede un successo della Roma “nel giorno del debutto di Ranieri alla guida dei blucerchiati”.

