Iachini: "26 tiri in porta, ci manca il gol"

19-02-2022 18:36

Il tecnico del Parma Beppe Iachini ha parlato dopo la sconfitta contro la Ternana: “Ci eravamo detti di partire forte, aggredendo. Lo abbiamo fatto ma due palle messe in profondità le abbiamo lette male e siamo stati puniti”.

L’allenatore dei gialloblu punta il dito soprattutto sull’attacco: “Abbiamo fatto 26 tiri in porta, quello che ci sta mancando è il gol, abbiamo avuto tante possibilità sia prima che dopo il 2-2 per andare in vantaggio e sarebbe stato importante a livello psicologico concretizzare le tante situazioni create”.

“Non ci siamo riusciti e nell’intervallo ci siamo detti di ripartire forte e invece alla prima situazione siamo andati indietro con meno coraggio e abbiamo preso gol su angolo dove abbiamo allentato la marcatura”.

OMNISPORT