Iachini: "Parma arrembante, nulla da rimproverare"

15-02-2022 22:31

E’ un Beppe Iachini particolarmente rammaricato quello che si presenta davanti a microfoni e taccuini al termine della sconfitta per 3 a 1 del suo Parma allo “Zini” contro la Cremonese: “Onestamente – ha detto – non mi sento di rimproverare alcunché ai ragazzi. La prestazione c’è stata. Nel secondo tempo abbiamo tenuto la palla per il 70% del tempo costruendo 16 occasioni da gol. Siamo stati arrembati. D’altro canto, la Cremonese, una delle squadre più in forma del momento è stata particolarmente cinica a concretizzare le tre chance avute”.

“Oggi Cassata, Pandev e Costa erano fuori e io dovevo far rifiatare qualcuno. Penso che la prestazione sia stata sulla falsariga del secondo tempo contro il Pordenone. Detto questo, la differenza è stata d’intesa: la Cremonese gioca insieme da un anno e mezzo e i meccanismi sono oliati. Noi abbiamo iniziato un discorso da appena due mesi e mezzo e c’è tanto ancora da costruire”.

