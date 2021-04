Iachini: "Peccato, potevamo chiuderla"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini applaude i suoi a Sky ma si rammarica per il risultato della partita contro la Juve: “E’ un peccato perché volevamo provare a vincere contro una Juventus molto forte e con qualità, ben messa in campo. Siamo stati compatti, organizzati, pronti a ribaltare l’azione: nel primo tempo l’abbiamo fatto bene e potevamo fare il secondo, poi peccato il gol all’inizio su una grande giocata di Morata”.

“Era una posizione angolata e ha fatto un gran gol, la Juventus ha giocatori che in qualsiasi momento possono fare giocate importanti. Pazienza, abbiamo continuato a tenere il campo e c’è rammarico perché negli ultimi venti minuti sono venute meno le forze. Nel finale non avevamo la freschezza per ribaltare l’azione. I ragazzi non hanno concesso nulla. C’è rammarico perché senza quel gol all’inizio potevano chiuderla”.

“Dopo cinque mesi ho trovato i ragazzi un po’ più preoccupati rispetto a inizio campionato. La testa fa tanto in questo mestiere, dovevamo lavorare sulle conoscenze che avevamo e ritrovare solidità. Allo stesso tempo bisognava liberare un po’ la testa, se giochi con qualche timore fai il passo indietro e non avanti. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di fare più punti possibili”.

OMNISPORT | 25-04-2021 18:28