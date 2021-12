Iago Falque torna ad allenarsi col Compostela in attesa di nuovo club

03-12-2021 09:08

Un ritorno alle origini per ricaricarsi e ripartire al meglio. Iago Falque ha deciso di lasciare l’Italia e rientrare a casa, nella sua Galizia, in attesa di ricevere una nuova chiamata e iniziare una nuova avventura.

Dopo aver risolto il contratto con il Torino lo scorso 31 agosto, il classe 1990 di Vigo è tornato proprio in Spagna e aspetta una nuova proposta.

Nel frattempo, Iago Falque si sta allenando con il Compostela, club che milita nel Gruppo I di Segunda Division, la quarta serie spagnola. Dopo alcune settimane di allenamenti individuali, l’ex – tra le altre – di Roma e Benevento si è aggregato al resto del gruppo per ritrovare le sensazioni del campo che iniziavano a mancare.

Cresciuto nelle giovanili di Barcellona e Real Madrid, Iago Falque ha vestito in patria le maglie di Villarreal B, Almeria e Rayo Vallecano. Il 31enne ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, con le esperienze nelle giovanili della Juventus e tra i ‘grandi’ con Genoa, Roma, Torino e Benevento. Inoltre, lo spagnolo ha giocato anche in Inghilterra, con le brevi avventure con il Tottenham e il Southampton.

Dopo la fine del rapporto col Torino, Iago Falque è tornato a nella sua Galizia, ed esattamente Santiago di Compostela, per ricaricare le batterie in attesa di rimettersi in gioco con una nuova opportunità.

