Iannone provato dalla squalifica, il gesto di Giulia De Lellis

Quello tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è stato un rapporto molto intenso, segnato purtroppo dalla vicenda che ha toccato profondamente il pilota abruzzese e che ne ha comportato lo stop. Una vicenda umana e sportiva dolorosa, sia per le accuse mosse nei suoi confronti sia per il momentaneo epilogo, ovvero la squalifica di quattro anni decisa dal Tribunale Arbitrale dello sport di Losanna contro cui Iannone ha espresso le proprie perplessità.

Lo sfogo di Andrea Iannone su Instagram dopo la squalifica

“Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere.

Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore.

Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni…perché di certo non mi arrendo.

Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo.

Speravo nell’onestà intellettuale e nell’affermazione della giustizia.

In questo momento soffro come di più non potrei.

Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore.

La forza dell’innocenza e soprattutto…la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo”, quanto ha scritto Andrea su Instagram subito dopo aver ricevuto la notizia della sua condanna.

In sostanza, Iannone respinge le accuse e promette di non arrendersi a questa decisione del TAS. Insomma, il campione dell’Aprilia sta affrontando la fase più delicata della sua carriera e forse questa terribile esperienza ha avuto il suo ruolo della frattura con Giulia, modella e influencer che gli è stata accanto per circa un anno per poi tornare – momentaneamente – con l’ex Andrea Damante.

Il commento di affetto e conforto di Giulia De Lellis per l’ex Iannone

E’ rimasto comunque il rispetto per l’uomo, da parte della De Lellis, che ha deciso di esternare anche con un commento la natura dei suoi sentimenti.

“giuliadelellis103… i buoni vincono sempre e tu lo sai ❤️ Prima o poi potrai dimostrare quanti vali, non arrenderti !”, ha commentato l’ex fidanzata che ha desiderato comunque evidenziare anche pubblicamente il suo sostegno e la sua personale convinzione che si tratti di un errore clamoroso ai danni di Iannone, avendo trascorso con lui intere settimane nel periodo sotto indagine da parte delle autorità.

Diversamente da Giulia, Belen Rodriguez (altra nota ex del pilota di MotoGP che mai ha nutrito simpatia nei riguardi di GDL) non ha commentato pubblicamente il post, ma ha sempre mantenuto un rapporto cordiale con Iannone. Tant’è che, interrotto il suo rapporto con l’ex marito Stefano De Martino, Belen si era vista con Andrea e con lui si era intrattenuta in distinte occasioni intercettate dai fotografi. Ma anche per la Rodriguez è poi arrivata l’estate e l’incontro con l’attuale compagno, Antonino Spinalbese.

VIRGILIO SPORT | 13-11-2020 10:44