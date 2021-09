Ibra in dubbio per la Juve, il grande timore dei tifosi del Milan

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic tengono in ansia i tifosi del Milan. Il fuoriclasse svedese, che già ha saltato la trasferta di Champions in casa del Liverpool, è in forte dubbio anche per la sfida in programma sul campo della Juventus. Quello di domenica allo Stadium è un test probante per la formazione di Pioli, chiamata a confermarsi contro una diretta concorrente partita in campionato col freno a mano tirato e desiderosa di recuperare il terreno perso. L’assenza di Ibra sarebbe un bel problema.

Juventus-Milan? Ibra non ha alcuna fretta

A tenere Ibra e i tifosi col fiato sospeso è un problema al tendine d’Achille, una faccenda piuttosto seria se persino lo svedese è apparso preoccupato. “Juve? Non rischierò. Ascolto il fisico senza pensare di essere Superman“, ha confidato re Zlatan alla Gazzetta dello Sport. Nessuna forzatura, dunque. Il rischio potrebbe essere poi quello di saltare le prossime quattro o cinque partite, rientrando addirittura solo dopo la sosta di inizio ottobre.

Ibra in dubbio, la sentenza di Pellegatti

Per il giornalista Carlo Pellegatti non ci sono speranze: Ibra coi bianconeri non ci sarà. Ecco il suo punto della situazione su Youtube: “Si naviga ha vista. Ha male al tendine per l’infiammazione, non può correre come desidera e bisogna aspettare semplicemente che l’infiammazione regredisca, scemi, affinché possa riprendere la preparazione. Per me è abbastanza scontato che contro la Juventus non ci sarà, potrebbe esserci per il Venezia ma in questo momento ogni previsione è prematura ed è difficile indicare in quale partita possa rientrare”.

Ibra sì, Ibra no: i dubbi e le paure dei tifosi

I tifosi rossoneri temono soprattutto che il problema di Ibra possa nascondere guai peggiori. “Ibra inizia come ha finito lo scorso anno, un giorno infortunato e l’altro anche…Continua il film horror della dirigenza in tema di rinnovi…”, commenta un fan. “Troppi problemi, per me dovrebbe ritirarsi”, invita un altro. “Ogni volta che affrontiamo quelli là per un motivo o per un altro Ibra manca: che rabbia”, ricorda un utente. E ancora: “Per Ibra purtroppo niente di nuovo! O per una cosa o per l’altra, non è mai disponibile. Speriamo torni presto, ma ne dubito”.

SPORTEVAI | 17-09-2021 09:30