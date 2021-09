Liverpool-Milan, voti Pellegatti scatenano i fan: Che gara hai visto?

Il risultato – e soprattutto come è maturato – autorizza i rimpianti ma i tifosi del Milan che hanno visto la gara di Anfield Road con il Liverpool sono onesti. Il risultato, per loro, è giusto. I Reds sono apparsi più squadra, hanno costruito moltissime palle gol e alla fine hanno rimontato fino a vincere. Il ritorno dei rossoneri in Champions è stato agrodolce: bene giocare alla pari per larghi tratti del match con la squadra di Klopp ma troppi errori soprattutto a centrocampo.

Nel suo commento su Youtube Carlo Pellegatti è stato forse troppo buono. La storica voce di Milan Channel dà le sue pagelle che scatenano le reazioni sui social. Dice Pellegatti: “6,5 a Calabria, 6 a Diaz, 7 a Kjaer, 6 a Diaz, che ha sofferto la velocità degli avversari, 6,5 a Kessie che ha iniziato non bene ma poi è cresciuto anche se è stato penalizzato dalla scarsa vena di Bennacer, mi è piaciuto molto”.

I tifosi si ribellano: Kessie disastroso

Fioccano i commenti sul web e quasi nessuno si dice d’accordo con Pellegatti: “Bisogna essere onesti abbiamo subito almeno 30 tiri in porta e abbiamo perso giustamente… siamo giovani ed inesperti poi esordire in Champions League dopo 7 anni di buio in uno stadio come quello di anfield non è facile.. ” o anche: “Abbiamo capito, senza dubbi, che dare 8 milioni( ma anche 6) a Kessie sarebbe assurdo e che Bennacer pensa più alla sua nazionale che al Milan” oppure: “Abbiamo perso meritatamente. Liverpool superiore in tutto! Era prevedibile. I nostri giovani devono crescere ancora. Questo serva di lezione a Kessie e chi come lui si sente un giocatore da 8 milioni all anno. Adesso capirà perché Ibra può prendere 7 milioni e lui no? I fuoriclasse sono altra cosa caro Kessie”.

C’è chi scrive: “Kessie se continua a giocare così è meglio che vada via a gennaio, altro che 8 milioni..” o anche: “Kessie per me 5 doveva essere uomo di raccordo per il passaggio di raccordo sulla pressione del Liverpool, non era in serata” e poi: “Carlo ti sei reso conto di una cosa? L’offerta fatta dal Milan a Kessie è persino esagerata, pertanto è ora che torni con i piedi per terra e torni a giocare come sa, con i soldi che lui vuole ci vogliono prestazioni eccezionali e non come queste, si ridimensioni e testa bassa e pedalare”.

La chiosa è lapidaria: “Kessie’ assolutamente insufficiente… per me i due di centrocampo sono stati il vero è unico problema… 0 recupero palla, 99% di passaggi sbagliati, quando la palla ha superato il centrocampo dei reds siamo stati pericolosi. Per me Bennacer 3 e Kessie 3,5 senza se e senza ma. Il resto della squadra tutti sufficienti”.

SPORTEVAI | 16-09-2021 10:28