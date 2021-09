Zlatan Ibrahimovic ancora fermo: Juventus-Milan in dubbio

Zlatan Ibrahimovic è in forte dubbio per Juventus-Milan. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa organizzata durante un evento legato a uno dei suoi sponsor. E’ possibile che Ibra non sia quindi della partita domenica sera a Torino per colpa di un’infiammazione al tendine d’Achille.

“Vediamo giorno dopo giorno, non è un segreto: il problema al tendine c’è e non rischio le conseguenze – ha detto Ibra -. Voglio mantenermi per tutta la stagione, pensando che non sono mica Superman. Il problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”.

Le notizie riportate da qualche sito secondo cui Ibra sicuramente non scendererebbe in campo contro una delle sue tante ex squadre sembrerebbero quindi prive di fondamento, del resto lui stesso non lo dice apertamente ma, appunto, precisa che vedrà giorno per giorno come si evolverà la situazione.

Per quanto riguarda gli altri calciatori rossoneri, se il Milan nel big match di domenica dovesse essere privo di Ibra, ci sarà comunque il rientro sicuro di Olivier Giroud, guarito dal Covid-19. Il tecnico Stefano Pioli non avrà però a disposizione Tiemoué Bakayoko, vittima di una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro: in mediana spazio a uno tra Bennacer e Tonali accanto a Kessié.

Stasero a vedere se Ibrahimovic riuscirà a essere della partita all’Allianz Stadium, certo è che finora in questa stagione il 39enne fuoriclasse svedese ha giocato una sola partita, anzi, uno spezzone di partita, con la Lazio, peraltro mettendo a segno il definitivo 2-0 a metà del secondo tempo dopo essere entrato pochi minuti prima al posto di Leao, autore del primo gol.

OMNISPORT | 16-09-2021 16:34