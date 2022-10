Ibrahimovic – De Laurentiis: c’è l’accordo…per un film

03-10-2022 23:15

Il corteggiamento calcistico non era andato a buon fine quando all’epoca, con Carlo Ancelotti in panchina, la dirigenza azzurra lo aveva contattato, quello per lo spettacolo sì: Zlatan Ibrahimovic non ha resistito alle lusinghe di Aurelio De Laurentiis e farà parte del suo prossimo film.

Lo svedese è stato annunciato nel cast di “Vita da Carlo 2”, la seconda stagione della serie TV incentrata sulla vita di Carlo Verdone. La pellicola, prodotta proprio dai fratelli napoletani, verrà distribuita sulla piattaforma Paramount+.

Oltre a Zlatan saranno presenti grandi nomi quali Christian De Sica, Claudia Gerini, Gabriele Muccino e Sangiovanni.