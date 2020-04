Ibrahimovic segna in amichevole e manda un messaggio al Milan

Zlatan Ibrahimovic dopo l'amichevole giocata con l'Hammarby alla Tele2 Arena di Stoccolma ha parlato del suo futuro al Milan. L'attaccante rossonero, che ha vestito la maglia del club svedese di cui è azionista, è andato a segno dopo pochi minuti di gioco contro il Frej, dimostrando la sua buona forma nonostante il lungo periodo di sospensione causa Coronavirus.

"Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere", sono le parole della punta di Malmoe, che per l'occasione ha indossato una maglietta speciale con scritto "Oggi sono forte".

"Sono una persona che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede", è il messaggio al Milan del centravanti 38enne, riportate da Aftonbladet.

Ibrahimovic è poi tornato a parlare della polemica con i tifosi del Malmoe, che lo accusano di tradimento per aver investito nell'Hammarby e per vendetta hanno vandalizzato la statua che lo raffigura: "Ho giocato per il Malmoe, ho fatto quello che ho fatto per loro anche se non ero il benvenuto. Sento di essere stato troppo gentile".

"Qualcosa di buono è stato fatto per loro, quando gli hai dato più di 100 milioni. Voglio dire, un club tutto svedese che ottiene 100 milioni in questi tempi difficili va bene? Quindi dovresti essere grato".

"La statua vandalizzata? Penso sia un peccato. Vogliono attenzione e che i media ne scrivano perché è bello continuare a farlo. Voglio dire, è roba da asilo. Non apparteniamo a quel livello, siamo più in alto di quello. Solo perché la statua ora non è più lì, non significa che la mia storia sia stata demolita. Rimane per sempre".

