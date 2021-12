Ibrahimovic svela il segreto: "Io firmo e porto la magia, Pioli si è meritato il rinnovo"

02-12-2021 08:40

Zlatan Ibrahimovic è soddisfatto. Al termine della sfida vinta dal Milan per 3-0 a Marassi contro il Genoa del grande ex, Andriy Shevchenko, l’attaccante svedese – autore della rete che ha aperto le marcature – ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Oggi è stata una grande prestazione da parte nostra. Dall’inizio abbiamo deciso che volevamo vincere. Si vedeva da prima della partita che c’era grande voglia e grande fame. Abbiamo dimostrato che le ultime due partite non andavano bene, volevamo tornare con una vittoria”. “La squadra ha grande voglia ed è giovane, è pronta per fare sacrifici e ha tanta fame di crescere e di lavorare. Ha obiettivi e con gli obiettivi si va avanti. Adesso ha più esperienza. Quando sono arrivato c’era un’altra situazione, più il tempo passa e più si cresce”.

“Come si fa a cambiare così la squadra in soli due anni? Basta firmare Ibra e ti porto magia (ride, ndr)”. “Scudetto? Noi siamo concentrati su di noi, quando sono tutti così vicini ti motiva ancora di più e nessuno si rilassa. Il campionato è lungo e si decide a febbraio-marzo. Dobbiamo giocare per fare più punti possibili”. “Le occhiatacce in passato a Pioli dopo le sostituzioni? Adesso ha ragione, prima no (ride, ndr)”.

Ibrahimovic ha parlato del rinnovo proprio dell’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport: “Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato”.

