07-09-2022 12:00

Ogni scelta implica costi e sacrifici, oltre che ipotetici vantaggi. Non cambia se si parla o si discute di calciomercato o di PSG o di Mauro Icardi che, dopo tre anni di altalene e traversie sentimentali che non ne hanno agevolato il rendimento, ha maturato la decisione di trasferirsi in Turchia (dove la sessione di mercato si chiude l’8 settembre) al Galatasaray e abbandonare Parigi e quel che ha rappresentato nel suo percorso calcistico.

La scelta di Icardi: annuncio indiretto

Sarà stata una scelta complicata, la sua. Lo sarà stato anche per Wanda Nara che, nel ruolo di moglie e agente avrebbe lavorato a lungo e con costanza perché Mauro rientrasse in Italia, in Serie A: nel corso dell’estate le indiscrezioni sui presunti contatti con il Monza – mai smentiti – e poi con il Napoli, opportunità concrete ma che non hanno però perseguito con convinzione l’occasione a causa di un ingaggio importante dell’argentino che in Francia incassava, pare, quasi 10 milioni.

Con la Juventus i rapporti sarebbero stati sempre cordiali, ma mai davvero concreti e sempre a causa delle difficoltà legate al tema stipendio-formula. Anche il sogno Real Madrid, che era stato avanzato dalla stampa spagnola, è stato avanzato con dovizia di dettagli senza che poi sfociasse nel vero.

Fonte: ANSA

La svolta nella notte turca: la foto social

Stanotte, però, la trattativa è arrivata a un punto di svolta. Mentre il PSG si godeva il successo nell’esordio stagionale di Champions proprio contro la Juventus, Icardi postava un primo indizio via Instagram: il suo leone sul petto con lo sguardo acceso dai colori del club turco.

Wanda Nara, su Instagram, non ha ancora pubblicato nulla che lasci intendere entusiasmo o quella svolta che non è stata in grado di imprimere a una trattativa con le italiane con le quali ha avuto contatti in questa lunga estate.

L’aspirazione di Wanda Nara e i suoi dubbi

Il suo sogno, da buona argentina, era Miami a questo punto per accontentare quel bisogno di casa, organizzazione e attenzione ai suoi figli e alle loro necessità: a Milano è un riferimento per sé e la sua famiglia, anche se con l’Inter l’epilogo è stato quello che sappiamo.

La influencer da milioni di followers e dal potere social impressionante (ci riferiamo all’adv e alla capacità indubbia di orientare il suo pubblico) non ha mai negato il rapporto speciale con l’Italia e con la città dove è vissuta a lungo con il marito, il suocero e i suoi 5 bambini.

Forse il passo per lei, adesso, sarebbe eccessivo considerati gli impegni che la riguardano direttamente tra Parigi e l’America, dove il suo brand è in crescita e gli investimenti impongono la sua presenza.

