La Juve perde ma non sfigura, i tifosi hanno un solo cruccio

06-09-2022 23:37

A due facce, a due velocità: ma alla fine a vincere è il Psg. Allegri opta per il 3-5-2 con Milik e Vlahovic di punta, una scelta che i tifosi apprezzeranno. E se i bianconeri sono tutto sommato bravi a contenere i danni del ciclone-Mbappè nel primo tempo, nel secondo tempo al gol di Mckennie si aggiungono almeno due interventi decisivi di Donnarumma, che nega il pareggio. Eppure, quando si entra nel mirino dei tifosi, è difficile uscirne: e questo è ormai il destino di Max Allegri, che nonostante la buona prova della Juventus, resta nell’occhio del ciclone.

Juve, tifosi contro Allegri

Al tecnico bianconero viene infatti rimproverato non soltanto l’atteggiamento poco propositivo della Juventus nel primo tempo, ma nel particolare il cambio tra Milik e Locatelli, effettuato dopo il gol di Mckennie, e che secondo gran parte del web bianconero avrebbe in qualche modo limitato la veemenza degli attacchi bianconeri. La squadra, prima dell’ingresso di Kean, si è infatti sistemata con un 4-5-1 in cui era proprio l’ex Sassuolo ad appoggiare da vicino Vlahovic. Ma tant’è, alla fine a nulla sono valsi i tentativi bianconeri.

Il web bianconero trova il neo

Alfredo infatti attacca: “Acciughina invece di cercare il pari , pensava a difendere il 2-1“. Francesco è molto più severo: “Partita persa nel primo tempo dal vigliacco seduto in panchina”. E Gianluca mette i cambi nel mirino: “Ottima mossa di Allegri per evitare il pareggio: fuori Milik dentro Locatelli”. Michele però è ottimista: “Da come si era messo il primo tempo pensavo peggio. Li abbiamo messi in difficoltà. Bravi ragazzi”. Anche Gabriele contesta i cambi: “Nel dubbio per evitare di pareggiarla, fuori Milik“. Mentre Lorenzo è più spietato: ” Fra qualche settimana sentiremo: “Siamo realisti, non è certo la partita in casa col Benfica quella da vincere, ma bensì quella con la Cremonese” semi-citazione di Allegri). Mentalità da perdente. Vattene Allegri”. Federico entra nel club: “Milik fuori per Locatelli, dice tutto… Santo Perin“.

I tifosi bianconeri però sono ottimisti

Anche Roberto è ottimista in vista del prosieguo del torneo: “Sincero? Bella Juve. Il secondo tempo molto buono, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ci rifaremo!”. E Ciro concorda con Allegri: “Un secondo tempo che abbiamo affrontato con orgoglio, visto che il divario qualitativo è palese. Nel bene o nel male Allegri ha ragione, non dobbiamo sbagliare le partite con il Benfica“. Vincenzo risalta le note positive: “Peggio dei primi 45 minuti non si poteva fare. Buona la reazione nella ripresa, proprio dal secondo tempo bisogna ripartire, aspettando il rientro degli infortunati e inserendo al meglio i nuovi arrivati! Testa al campionato, il vero obiettivo resta la serie A”. E Marc aggiunge: “Il secondo tempo rappresenta quello che dovrebbe fare la Juve, con il Psg, con la Samp o contro lo Spezia. Giocare alto, pressing e rischiare qualcosa. Qualcosa che assomigli a un gioco moderno. Non anni 80″.

Juve: i tifosi trovano il lato positivo

Teo infatti evidenzia: “Sembrava dovesse vincere 6 a 0. A fine partita i parigini esultavano come avessero vinto la finale …ok la Juventus ha perso ma ha tenuto botta molto bene a mio avviso”. E anche Alessandro concorda: “Ho visto una Juve a doppia faccia male il primo tempo ma ottimo secondo tempo: Donnarumma ha fatto tre quattro interventi importanti, quindi non ha affatto demeritato”. Marco allo stesso modo: “Il PSG dietro è scandaloso. Quei 3 lì davanti sono fenomeni, ma da soli non possono vincere tutto, inoltre spesso soffrono di puro egoismo da agonismo”. Anche Antonio vede il lato positivo: “Nonostante le nostre assenze e la loro forza ce la siamo giocata”. E Salvo conclude: “Juve sfortunata bel secondo tempo”.

