Juventus, Locatelli: "Non ci nascondiamo, puntiamo a vincere"

01-08-2022 22:33

Dopo un grandissimo Europeo, Manuel Locatelli ha giocato una discreta prima stagione con la maglia della Juventus, nonostante le difficoltà generali del primo anno del ritorno di Max Allegri.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan e Sassuolo esalta gli acquisti societari e fissa gli obiettivi della stagione

“Siamo un ottimo gruppo, tutti abbiamo fiducia in Allegri e lo ascoltiamo con attenzione. Questi giorni sono stati fondamentali per fare in modo che la squadra sia sempre più unita. Abbiamo fatto dei grandi acquisti e siamo molto contenti. Noi non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo è conquistare lo Scudetto e stiamo lavorando proprio per questo. Ci siamo allenati in maniera eccellente e questa è la cosa più importante”.