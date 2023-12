Icardi fa volare il Galatasaray, Wanda Nara insidiata da Mammuccari a Ballando

Il centravanti argentino segna e fa sognare il Galatasaray mentre la modella argentina viene infastidita dal comico romano a Ballando con le Stelle

09-12-2023 11:13

Dalle gesta di Mauro Icardi con la maglia del Galatasaray alla voglia di vincere di Wanda Nara sulla pista di Ballando con le Stelle. É un momento felice per i due coniugi argentini, che continuano a far parlare di sé in Italia e in Sudamerica. L’ex bomber di Inter e PSG é risultato ancora decisivo in Super Lig, mentre la moglie si prepara ad affrontare una nuova puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. É corsa a due con Simona Ventura, ma occhio all’inserimento di Teo Mammucari.

Icardi segna e vince con il Galatasaray: è primo

Mauro Icardi fa volare il Galatasaray. Nell’anticipo della 15a giornata della Super Lig, massimo campionato turco, il centravanti argentino trascina i suoi verso l’ennesimo successo stagionale, in collaborazione con Boey e Akturkoglu, portando la compagine giallorossa a quota 30. Galatasaray sempre in vetta alla classifica, a +3 sul Fenerbahce di Edin Dzeko, con il bosniaco che insegue Icardi anche nella classifica cannonieri, ad una lunghezza di distanza.

Battuto l’Adana Demirspor di Mario Balotelli, assente per infortunio, alla vigilia dell’attesissimo derby di Istanbul fra Besiktas e Fenerbahce, che restano in scia alla squadra allenata da Okan Buruk. 12 gol in campionato per Mauro Icardi, che si iscrive nuovamente al tabellino del match, confermando di essersi ritrovato in Turchia, anche grazie ad una maggiore serenità all’esterno del terreno di gioco.

Wanda Nara oggi a Ballando: siparietto con Teo Mammucari

Sull’asse Roma-Istanbul tutto procede secondo i piani. Nella capitale turca, Icardi segna e fa sognare i tifosi del Galatasaray, mentre Wanda Nara spera di centrare la vittoria sulla pista di Ballando con le Stelle, in scena nella serata odierna su Rai Uno. Abnegazione, voglia di vincere, spirito competitivo e anche qualche incidente di percorso, in una settimana caratterizzata da allenamenti estenuanti in compagnia del suo Pasquale La Rocca.

L’ultimo appuntamento si è chiuso proprio con il successo della coppia rappresentata dalla 36enne argentina, con 83 punti totali, inclusi 7 punti di bonus e 30 di tesoretto. Un tesoretto, quello gestito da Alberto Matano, che può sempre cambiare le carte in tavola in corso d’opera.

Chi ha provato a distrarre Wanda Nara, però, é Teo Mammucari. La settimana scorsa, infatti, si è respirato un clima di tensione a causa dello strano gesto del conduttore de Le Iene: un tentativo di ipnosi ai danni dell’ex conduttrice di Master Chef Argentina, che non ha particolarmente gradito, vivendo con grandissima concentrazione il momento della gara.

“Segui il dito della mia mano”, le ha detto Mammucari, ma la Nara non aveva nessuna intenzione di addormentarsi, o essere addormentata, durante l’accesa competizione. Dopo vari tentativi, Teo Mammucari sfodera le sue carte e bacia la ballerina sulla spalla, mentre Wanda lo guarda sorpresa: «Ma tu lo sai che ci sono le telecamere e non puoi fare come ti pare?», si chiede lei. «Guarda che in Italia, il bacio sulla spalla è un segno di amicizia tra uomo e donna», spiega il conduttore, cercando di sedurre la bella ballerina, ma lei non ci sta proprio, la sua attenzione è rivolta tutta alla sfida e a vincere la gara.

Anticipazioni Ballando con le Stelle: Ospiti e Coppie in gara

Nella settimana che ha visto riviste e portali di gossip scrivere un nuovo capitolo della storia d’amore con Belen Rodriguez, Milly Carlucci gioca il jolly e regala al pubblico di Rai Uno la presenza di Stefano De Martino, accompagnato da un altro volto amatissimo come Gabriel Garko, in gara nella passata edizione di Ballando con le Stelle. Quest’ultimo, ballerà con Alessandra Tripoli, mentre De Martino sarà in pista con Sofia Tansella, una bambina di 8 anni affetta da una malattia neuromuscolare che la costringe su una carrozzina dall’età di 18 mesi.

Concorrenti e maestri si esibiranno e si sottoporranno al temuto giudizio della giuria degli esperti, prima di lasciare spazio ai verdetti dei tribuni del popolo, a cui si aggiungeranno anche i punti raccolti nel famigerato tesoretto.

Queste le coppie rimaste in gara a Ballando con le Stelle: