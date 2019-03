Icardi-Inter ad alta tensione: le richieste dell'argentino

Era la notte di Santo Stefano quando l’Inter batté il Napoli, lanciando la volata per il secondo posto. Fine d’anno più felice i nerazzurri non potevano regalarsela, ma come troppo spesso successo negli ultimi anni, il nuovo anno ha portato solo guai e delusioni, almeno per il momento. Così, nel giorno del 111° compleanno del club, fondato il 9 marzo 1908, resta più che mai aperto il caso Icardi. L’incontro avvenuto a metà settimana tra l’ad Giuseppe Marotta e Wanda Nara, moglie-agente dell’ex capitano dell’Inter, svoltosi alla presenza anche dell’avvocato Paolo Nicoletti, non ha prodotto gli esiti sperati. Le parti non sono certo arrivate alla rottura, ma neppure ad un punto di svolta.

Si è insomma trattato di un incontro interlocutorio, cui però farà presto seguito un nuovo vertice. Presto, sì, perché l’Inter ha fretta di reintegrare in rosa Icardi, per ricomporre una frattura che è durata fin troppo, ma anche per motivi strettamente tecnici, dato che in vista del delicato ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Eintracht Francoforte Lautaro Martinez sarà squalificato e quindi Spalletti si ritroverà di fatto senza attaccanti, eccezion fatta per Keita, appena rientrato dopo un lungo infortunio. Proprio questo, però, rischia di mettere Icardi in una posizione di forza.

L’attaccante ha infatti capito di essere quasi indispensabile per una squadra che ha disperato bisogno di gol per raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League, attraverso il campionato o la vittoria dell’Europa League, e proprio per questo è pronto a far valere le proprie ragioni.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', Maurito non chiede di riavere la fascia da capitano, ma vorrebbe avere una spiegazione, possibilmente pubblica, dei motivi che hanno portato alla degradazione e alla scelta di Handanovic come nuovo capitano e chiede anche una riabilitazione pubblica sul piano della reputazione.

Concessioni che la società non sembra disposta a fare, senza contare che il rapporto con Spalletti e parte dello spogliatoio va recuperato. Se ne riparlerà nel nuovo incontro tra le parti, previsto per l’inizio della settimana. Il tempo stringe, per l’Inter e per Icardi.

SPORTAL.IT | 09-03-2019 11:15