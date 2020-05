Icardi-Psg, Wanda Nara lascia un indizio

Messo da parte quasi definitivamente il sogno scudetto a causa della sconfitta contro la Juventus nell’ultima partita prima della sosta forzata della Serie A, i tifosi dell’Inter sembrano già prestare più attenzione al mercato che verrà che non alla ripresa che sembra imminente del massimo campionato.

I nomi sono tanti alle voci cessioni e acquisti, ma molto dipenderà dal destino di Mauro Icardi. La cessione dell’attaccante argentino al Psg potrebbe portare in cassa 70, utilissimi milioni e in questo senso si respira più ottimismo rispetto alle settimane passate. I francesi sono disposti a trattare per il riscatto dell’ex capitano nerazzurro e anche il post su Instagram di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, fa ben sperare.

La showgirl argentina, come sempre molto attiva sui social, ha infatti postato un messaggio enigmatico, ma che fa pensare a passi avanti nella trattativa per il trasferimento di Icardi a titolo definitivo al Psg: “I’ve done a good Job…. Now waiting For good news… Top level coming soon” ha scritto Wanda Nara in inglese.

Ovvero: “Ho fatto un buon lavoro, ora resto in attesa di buone notizie. Presto ad alti livelli”. Parole che possono anche sembrare criptiche, ma alle quali è seguito un arrivederci in francese, “Au revoir”, chiosa che fa ovviamente pensare proprio al Psg.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni con la Juventus spettatrice interessata. I bianconeri sono infatti pronti a partecipare al domino delle punte, qualora il Psg non trovasse l’accordo con l’Inter, a propria volta vicina all’acquisto di Edinson Cavani che andrà a scadenza proprio con il Psg.

L’opzione di riscatto di Icardi a favore del Psg scadrà il 31 maggio. Per il momento il ds Leonardo è pronto a mettere sul piatto 50 milioni più 10 di bonus, ma l’Inter punta a non abbassare la cifra di 70 milioni pattuita al momento del prestito.

