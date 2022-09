23-09-2022 10:09

Dopo aver trascorso tre stagioni a Parigi (con pochi alti e tanti bassi), Mauro Icardi ha deciso di rimettersi in gioco al Galatasaray ma lo farà da solo.

Icardi non avrà Wanda Nara al suo fianco a Istanbul

Dopo averci pensato a lungo, Mauro Icardi ha deciso di accettare l’offerta del Galatasaray. L’occasione per ritornare ad essere quel grande bomber che è stato ai tempi dell’Inter. Gli anni a Parigi (tre stagioni), non sono stati eccelsi: 38 gol in 92 partite totali con tante panchine e poche gioie.

Tuttavia, Maurito dovrà cavarsela da solo in Turchia. Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino, non sarà al suo fianco. Con un messaggio social piuttosto chiaro, Wanda Nara ha annunciato la separazione da Mauro Icardi.

Icardi-Wanda Nara, è tutto finito: il messaggio social

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Seppur non sia ufficializzato l’addio, è chiaro che si sta parlando di una rottura totale. Da mesi, i due stavano vivendo una storia tormentata e ora, con il messaggio di Wanda Nara, si è giunti al capolinea.

Icardi: nessuna risposta, solo pensieri al campo?

Al momento, Mauro Icardi non ha proferito parola per commentare quanto scritto da quella che pare ormai essere la sua ex compagna. Nessun post, un silenzio che fa molto rumore.

Di fatto, da quando si sono sposati (2014), i due sono sempre stati inseparabili. Ora, per Mauro Icardi, è iniziata una nuova avventura, in tutti i sensi. Dovrà, in primis, riconquistare il suo DNA da campione in campo. Al Galatasaray si aspettano il vero Maurito. Da capire il contraccolpo emotivo legato alla separazione da Wanda Nara.