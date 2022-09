Icardi verso il Galatasaray: domani le visite mediche

05-09-2022 14:54

Pronto a terminare il rapporto, mai sbocciato, tra Mauro Icardi e il PSG. Dopo un’estate di rumors e voci alla fine, come ormai chiaro, l’argentino ex capitano dell’Inter andrà a giocare in Turchia al Galatasaray.

Stando alle ultime, secondo quando spiega Sport Mediaset, l’attaccante si sta recando a Istanbul dove già nella giornata di domani dovrebbe sostenere le visite mediche: poi firma del contratto e ufficialità.

L’accordo con il PSG dovrbbe essere stato raggiunto sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.